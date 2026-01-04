Staffel 1Folge 5vom 04.01.2026
Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Dave
Folge 5: Ärger mit der Waschküche
42 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 6
Bill und Olinka leben seit Kurzem in einem uralten Haus aus den 60er Jahren, das einige Baustellen aufweist. Kortney und Dave wollen der Familie helfen, sich in ihrem neuen Zuhause rundum wohlzufühlen. Doch dafür braucht es einige Renovierungsarbeiten, bei denen es zahlreiche Hindernisse zu überwinden gilt. Können die beiden Profis Bill und Olinka mit dem Ergebnis trotzdem glücklich machen?
