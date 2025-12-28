Staffel 1Folge 9vom 04.01.2026
Kampf der Stile: Boho vs. Modern
Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Dave
Folge 9: Kampf der Stile: Boho vs. Modern
43 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 6
Brenna und Shaun sind stolze Besitzer eines großen Anwesens, das bereits etwas in die Jahre gekommen ist. Um die Renovierung voranzutreiben, holen sich die beiden Unterstützung von den Profis. Kortney und Dave packen mit an und geben ihr Bestes, die ungleichen Vorstelllungen des Paares in Einklang zu bringen. Können sie mit dem Ergebnis bei Brenna und Shaun punkten?
