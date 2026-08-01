Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny

Ein Traum in Weiß

sixxStaffel 1Folge 10vom 13.08.2026
Ein Traum in Weiß

Ein Traum in WeißJetzt kostenlos streamen

Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny

Folge 10: Ein Traum in Weiß

44 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 6

Ihr Vorstadthaus aus den 80ern entspricht nicht gerade Matts und Meghans Vorstellungen. Weder die Bodenfliesen noch das auffällige Orange des Treppenholzes gefallen dem Paar. Zur Modernisierung der Immobilie holen sich die beiden deswegen Kortney Wilson und Kenny Brain zu Hilfe. Mit ihrer Expertise soll ein helles Traumhaus für die ganze Familie geschaffen werden und das schnell, denn bald kommt das dritte Baby.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny
sixx
Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny

Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny

Alle 1 Staffeln und Folgen