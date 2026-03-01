Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny

Andy & Benjamin

sixxStaffel 3Folge 1vom 21.03.2026
Andy & Benjamin

Andy & BenjaminJetzt kostenlos streamen

Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny

Folge 1: Andy & Benjamin

43 Min.Folge vom 21.03.2026Ab 12

Endlich haben sich Andy und Benjamin das Haus ihrer Träume in ihrer gewünschten Gegend gekauft. Die beiden Männer haben bereits Erfahrung mit Renovierungsarbeiten gemacht und entscheiden deshalb, sich Hilfe von Experten zu holen. Generell möchte das Paar die Wohnräume stilvoll einrichten. Bei dem Umbau stellen Kortney und Kenny fest, dass das Geld knapp wird. Kann das Profi-Team die Vorstellungen von Andy und seinem Ehemann umsetzen?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny
sixx
Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny

Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny

Alle 1 Staffeln und Folgen