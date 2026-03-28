Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny
Folge 7: Odessa & Shannon
43 Min.Folge vom 04.04.2026Ab 12
Shannon und Odessa sind im Jahr 2005 in ihr Traumhaus gezogen und haben seit dem Einzug keine Renovierung vorgenommen. Das Paar hat eine große Familie und liebt es, große Feste zu veranstalten. Der Boden im Wohnzimmer trägt die Spuren der vielen Partys und muss dringend erneuert werden. Kortney und Kenny sehen viel Potenzial in den Räumen und wollen diese so umbauen, dass die Familie noch mehr Platz für ihre Feiern hat.
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