Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny
Folge 8: Elisabeth & James
43 Min.Folge vom 04.04.2026Ab 12
Elisabeth und James haben die ganze Welt bereist und nie in einem richtigen Zuhause gewohnt. Nun hat das Paar drei Kinder bekommen und sich in einer schönen Gegend ein Haus gekauft. Um das Erdgeschoss offener zu gestalten, wollen die beiden eine Wand zwischen zwei Räumen einreißen. Doch es stellt sich heraus, dass diese zur Stabilität des Gebäudes beiträgt und nicht entfernt werden darf. Kortney und Kenny eilen der Familie zur Hilfe.
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