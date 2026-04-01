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Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny

Michael & Emily

sixxStaffel 3Folge 9vom 11.04.2026
Michael & Emily

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Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny

Folge 9: Michael & Emily

43 Min.Folge vom 11.04.2026Ab 12

Arbeitsbedingt sind Emily und Michael mit ihren beiden Kindern von Atlanta nach Nashville umgezogen. Aus zeitlichen Gründen hat Michael das neue Haus selbst ausgesucht und gekauft. Emily ist mit der Wahl ihres Mannes überhaupt nicht zufrieden: Der Grundriss ist unpraktisch und sie fühlt sich in ihrem neuen Zuhause nicht wohl. Kortney und Kenny wollen der Familie mit einer Renovierung helfen, damit sie das neue Heim endlich genießen können.

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