Staffel 4Folge 26vom 21.11.2025
Man vs. Food - Die XXL-Challenge!
Folge 26: Hüftgold De Luxe
19 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12
In Denver, Colorado, wird Casey Webb ein gewaltiger Berg Brathähnchen-Biskuit serviert. Danach stellt er sich im Zuge der Top-of-the-Rock-Challenge einem gigantischen Burrito.
