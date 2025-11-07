Staffel 4Folge 21vom 07.11.2025
Folge 21: Eisbecher des Grauens
19 Min.Ab 12
In Mystic, Connecticut, probiert Casey Webb einen ganz besonderen Burger. Das Dessert lässt nicht lange auf sich warten: Der Foodie nimmt es zum Nachtisch mit einem gigantischen Eisbecher auf und stellt sich damit der Big-Kahuna-Challenge.
Man vs. Food - Die XXL-Challenge!
Genre:Reise, Kochen
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
