Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Man vs. Food - Die XXL-Challenge!

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 22vom 07.11.2025
Ein höllischer Taco

Ein höllischer TacoJetzt kostenlos streamen

Man vs. Food - Die XXL-Challenge!

Folge 22: Ein höllischer Taco

19 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12

Casey Webb begibt sich nach Portland in Maine. Hier wartet nicht nur eine verrückte Kartoffel-Donut-Mischung auf ihn, er darf sich auch auf ein Surf-and-Turf-Lobster-Liebesfest freuen. Die Krönung seiner Reise stellt ein riesiger Taco dar, den der Foodie auf einen Satz verschlingen will.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Man vs. Food - Die XXL-Challenge!
ProSieben MAXX

Man vs. Food - Die XXL-Challenge!

Alle 1 Staffeln und Folgen