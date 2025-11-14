Staffel 4Folge 23vom 14.11.2025
Man vs. Food - Die XXL-Challenge!
Folge 23: Kroketten des Grauens
19 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12
Casey Webb reist nach Fargo, North Dakota, um sich dort eine deutsche Spezialität mit reichlich Käse auf der Zunge zergehen zu lassen. Außerdem stellt sich der Foodie einem monströsen Auflauf aus Kroketten.
Genre:Reise, Kochen
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Scripps International Media Holdings LLC, Bildrechte: Scripps International Media Holdings LLC
