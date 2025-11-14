Zum Inhalt springenBarrierefrei
Man vs. Food - Die XXL-Challenge!

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 23vom 14.11.2025
Kroketten des Grauens

Folge 23: Kroketten des Grauens

19 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12

Casey Webb reist nach Fargo, North Dakota, um sich dort eine deutsche Spezialität mit reichlich Käse auf der Zunge zergehen zu lassen. Außerdem stellt sich der Foodie einem monströsen Auflauf aus Kroketten.

ProSieben MAXX

