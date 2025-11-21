Staffel 4Folge 25vom 21.11.2025
Im Deli-DeliriumJetzt kostenlos streamen
Man vs. Food - Die XXL-Challenge!
Folge 25: Im Deli-Delirium
19 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12
In Scottsdale, Arizona, nascht Casey nicht nur von einer lateinamerikanischen Leckerei, dem Foodie wird außerdem ein Festmahl im Steinzeitlook serviert. Zu guter Letzt nimmt sich Casey eine monströse Platte voller Delikatessen vor.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Man vs. Food - Die XXL-Challenge!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reise, Kochen
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Scripps International Media Holdings LLC, Bildrechte: Scripps International Media Holdings LLC
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren