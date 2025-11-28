Staffel 4Folge 28vom 28.11.2025
Ein himmelhohes SandwichJetzt kostenlos streamen
Man vs. Food - Die XXL-Challenge!
Folge 28: Ein himmelhohes Sandwich
19 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Casey Webb stattet Cleveland, Ohio, einen Besuch ab. Dort verkostet der Allesesser ein riesiges Corned Beef und verdrückt zum Nachtisch einen zuckersüßen Karamelleisbecher. Sein Endgegner ist schließlich eine riesige Portion Gyros.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Man vs. Food - Die XXL-Challenge!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reise, Kochen
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Scripps International Media Holdings LLC, Bildrechte: Scripps International Media Holdings LLC
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren