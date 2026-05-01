Marys Küchenzauber
Folge 13: Willkommener Besuch
19 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 12
Marys Freundin Sarah kommt spontan zu Besuch. Ohne Zeit zum Einkaufen zaubert Mary aus Resten im Kühlschrank ein köstliches Chicken Pot Pie mit knusprigen Feta-Biscuits. Dazu kreiert sie ein professionelles Käsebrett mit warmem Birnen-Zwiebel-Chutney und würzigen Roquefort-Shortbread-Keksen. Mit nur drei Käsesorten und etwas Kreativität verwandelt Mary ihre Vorräte in ein Festmahl, das Sarah begeistern wird.
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