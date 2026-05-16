Marys Küchenzauber
Folge 14: Der Dankeschön-Lunch
19 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 12
Mary feiert die Veröffentlichung ihres ersten Kochbuchs und lädt ihre Editorin Zoey und Fotografin Lauren zum Mittagessen ein. Um ihre Dankbarkeit zu zeigen, kreiert sie ein besonderes Menü: einen samtige Rote-Bete-Borschtsch, ein üppiges Sandwich mit gerösteten Pilzen, Meerrettich-Estragon-Creme und Brie-Käse. Zum gibt es Dessert kleine Schokoladen-Mandel-Törtchen. Mary möchte den beiden besonderen Frauen zeigen, wie sehr sie die gemeinsame Arbeit am Buchprojekt schätzt.
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