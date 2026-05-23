Ein philippinischer TouchJetzt kostenlos streamen
Marys Küchenzauber
Folge 16: Ein philippinischer Touch
19 Min.Folge vom 23.05.2026Ab 12
Mary empfängt ihren Freund Jeremy, mit dem sie bei MasterChef Canada im Finale stand. Er hat sie damals in die philippinische Küche eingeführt, und nun möchte sie klassische Familienrezepte mit philippinischen Aromen kombinieren. Sie kreiert eine Calamansi-Baiser-Torte, einen würzigen Heilbutt mit Ingwer und Chili sowie knusprige Süßkartoffel-Pancakes mit Kräutern als moderne Interpretation von Fish and Chips.
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