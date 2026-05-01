Marys Küchenzauber
Folge 18: Das Thanksgiving-Menü
19 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 12
Mary bereitet ein festliches Thanksgiving-Dinner für ihre Familie vor. Im Mittelpunkt steht ein Truthahn, verfeinert mit Äpfeln, Bourbon und Butter. Als Beilagen serviert sie ein knuspriges Kartoffelgratin mit Käse und Cornflakes, karamellisierte grüne Bohnen mit Honig-Zitrussauce und ihren berühmten Kürbiskuchen. Gemeinsam mit ihrer Familie genießt Mary die köstlichen Speisen und feiert die amerikanische Tradition.
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