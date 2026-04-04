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Marys Küchenzauber

Frankreich, wir kommen!

sixxStaffel 1Folge 19vom 06.06.2026
Frankreich, wir kommen!

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Marys Küchenzauber

Folge 19: Frankreich, wir kommen!

19 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12

Mary Berg und ihre beste Freundin Marissa planen gemeinsam eine Reise nach Paris. Deshalb bereitet die Köchin ein französisches Menü vor: Ein cremiges Poulet Vallée d'Auge, knusprige Feigen-Tartines mit Roquefort, ein luftiges Himbeer-Mandel-Clafoutis sowie ein prickelnder French 75 mit Lavendel entführen die Freundinnen schon vorab in den Süden Frankreichs.

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