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Marys Küchenzauber

Burger & Friends

sixxStaffel 1Folge 20vom 06.06.2026
Burger & Friends

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Marys Küchenzauber

Folge 20: Burger & Friends

19 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12

Für ihren Mann Aaron und seine Arbeitskollegen zaubert Mary ein entspanntes Feierabendmenü. Auf dem Speiseplan stehen saftige Bison-Chorizo-Smash-Burger mit hausgemachtem Dijon-Mayo-Dip, ein frischer warmer Kartoffelsalat mit eingelegten Schalotten und Kapern sowie selbst gemachte Eiscreme-Sandwiches mit Haferkeks und Kirscheis.

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