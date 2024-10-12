Staffel 01 Folge 01 - Mei potschertes LebnJetzt kostenlos streamen
Mei potschertes Lebn
Folge 1: Staffel 01 Folge 01 - Mei potschertes Lebn
49 Min.Folge vom 12.10.2024Ab 12
Den Kopf in den Sand stecken kommt für den "Amore unter Palmen"- Star Harry nicht in Frage. Der 56-Jährige hat große Pläne, will endlich die große Liebe finden und als Kabarettist auf Österreichs Bühnen durchstarten. Außerdem mit dabei bei "Mei potschertes Leben": Patrick, bekannt aus "Teenager werden Mütter", der Science-Fiction-Fan und Schriftsteller in spe Max und das ambitionierte Country-Musiker-Paar Marco und Natascha.
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