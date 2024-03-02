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Mei potschertes Lebn

Staffel 01 Folge 02 - Mei potschertes Lebn

ATVStaffel 1Folge 2vom 02.03.2024
Staffel 01 Folge 02 - Mei potschertes Lebn

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Mei potschertes Lebn

Folge 2: Staffel 01 Folge 02 - Mei potschertes Lebn

49 Min.Folge vom 02.03.2024Ab 12

Der 27-jährige Dominic hat es nicht einfach im Leben: Erst wurde ihm seine Frau untreu und jetzt droht der Vermieter auch noch mit Rausschmiss. Bei Harry läuft es auch nicht besser. Gespannt fährt der Kabarettist in spe zu seiner ersten Generalprobe in einem Linzer Vorort. Doch kaum ist Harry da, steht er vor verschlossenen Türen. Marco und Natascha versuchen derweil mit ihrer Band "Homeless Voices" Auftritte an Land zu ziehen. Doch der Weg für die Newcomer ist steinig.

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