Staffel 01 Folge 03 - Mei potschertes LebnJetzt kostenlos streamen
Mei potschertes Lebn
Folge 3: Staffel 01 Folge 03 - Mei potschertes Lebn
42 Min.Folge vom 09.03.2024Ab 12
Harrys Karriere als Kabarettist steht unter keinem guten Stern. Das Veranstaltungszentrum hat ihm prompt seine Show abgesagt. Harry jedoch gibt nicht so leicht auf. Die beiden Country-Musiker Marco und Natasha hingegen haben mehr Erfolg in Sachen Auftritten. Nach diversen Absagen steht endlich ein Gig an und die beiden sind hochmotoviert. Max wünscht sich, als Romanautor zu debütieren. Doch die Trauer über den Tod seines Vaters hindert ihn daran, sein Buch zu vollenden.
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