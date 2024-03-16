Staffel 01 Folge 04 - Mei potschertes LebnJetzt kostenlos streamen
Mei potschertes Lebn
Folge 4: Staffel 01 Folge 04 - Mei potschertes Lebn
49 Min.Folge vom 16.03.2024Ab 16
Stolz präsentieren die Country-Musiker Marco und Natascha ihre Aufnahme des Hans Orsolics Hits "Mei potschertes Leb'n". Harry nimmt derweil gemeinsam mit seinem Kumpel Bernhard schon mal den Veranstaltungsort in Augenschein, an dem die Uraufführung seines Kabarettprogramms stattfinden soll. Und Nina geht weiter den steinigen Weg in Richtung Model-Karriere. Specki und sein Bruder wollen Pasta machen - in der Pfanne.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick