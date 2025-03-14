Mein dunkles Geheimnis
Folge 32: Die fremde Mutter
Seitdem Heiners (45) Lebensgefährtin Beate (35) ihn vor 13 Jahren verlassen hat, erzieht er seine Tochter Lilly (15) alleine. Plötzlich steht Beate bei der kleinen Familie vor der Tür! Doch Lilly hat große Zweifel daran, dass Beate wirklich ihre Mutter ist. Sie fordert einen Mutterschaftstest! Während Heiner sich erneut in seine ehemalige große Liebe verliebt, versucht Lilly zu beweisen, dass ihre angebliche Mutter eine Lügnerin ist.
