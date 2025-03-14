Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 38
23 Min.Ab 12

Katzenbesitzerin Monika (62) wird von der gesamten Nachbarschaft für verrückt gehalten. Nur die 12-jährige Emely hält zu der schrulligen Rentnerin und besucht sie regelmäßig. Als Monika das Veterinäramt auf den Hals gehetzt wird und ihr Lieblingskater Merlin verschwindet, dreht die Rentnerin durch. Tochter Elke (29) alarmiert den psychiatrischen Notdienst. Ist Monika wirklich verrückt geworden, oder treibt jemand sein übles Spiel mit der Katzenmutter?

SAT.1
