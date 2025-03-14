Mein dunkles Geheimnis
Folge 44: Neidische Nachbarn
22 Min.Ab 12
Rebeccas Leben ist zu einem Alptraum geworden: obszöne Anrufer versetzen die alleinerziehende Mutter und ihren 14-jährigen Sohn Noah in Angst und Schrecken. Als dann auch noch wildfremde Männer auftauchen und Rebeccas Dienste als vermeintliche Prostituierte in Anspruch nehmen wollen, kommt der verzweifelten Versicherungskauffrau ein schrecklicher Verdacht: stecken ihre höllischen Nachbarn hinter dem Terror?
