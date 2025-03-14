Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Akademiker gesucht

SAT.1Staffel 1Folge 56
Akademiker gesucht

Akademiker gesuchtJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 56: Akademiker gesucht

22 Min.Ab 12

Supermarkt-Kassiererin Lisa hat genug von oberflächlichen Machos. Sie will einen gebildeten Mann, einen Freund mit Anstand und Manieren. Kurzerhand versucht die 36-Jährige ihr Glück bei einem Elite-Dating-Portal, wo sie sich Hals über Kopf in Arzt Malte verliebt. Um bei dem anerkannten Kardiologen überhaupt eine Chance zu haben, gibt Lisa an, als Flugbegleiterin zu arbeiten - doch nach und nach muss die Kassiererin feststellen, dass sie nicht die Einzige ist, die lügt ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen