Mein dunkles Geheimnis
Folge 69: Das Schwiegermonster
22 Min.Ab 12
Nadine (36) hat drei Kinder von drei verschiedenen Männern. Nun muss die Alleinerziehende mit ihren Sprösslingen Sophie (16), Dylan (12) und Ruby (8) über Nacht aus ihrer Wohnung raus, weil ihr Ex sie vor die Tür gesetzt hat. Zum Glück bietet ihr neuer Freund Holger der verzweifelten Frau an, mit Kind und Kegel in sein großes Haus zu ziehen. Einziger Haken: Dort wohnt auch Holgers Mutter Erika, die in Nadine und ihren Kindern von Anfang an nur lästige Schmarotzer sieht ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick