Mein dunkles Geheimnis
Folge 73: Spätes Coming-Out
23 Min.Ab 12
Barbara (51) will ihrem Wunsch nach Enkeln auf die Sprünge helfen und arrangiert für Sohn Jan (23) ein Date mit Anna (21). Jan kommt nicht aus der Nummer raus, ohne die Wahrheit zu sagen, und das will er nicht: Er ist schwul. Der Buchhändler hat Angst, seine konservative Mama mit einem Outing vor den Kopf zu stoßen. Also lügt er sich weiter durch. Dabei droht er Patrick zu verlieren, den er lieben gelernt hat. Denn er erwartet, dass Jan zu ihm steht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick