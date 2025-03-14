Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Leben im Standby-Modus

SAT.1Staffel 2Folge 127
Leben im Standby-Modus

Leben im Standby-ModusJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 127: Leben im Standby-Modus

22 Min.Ab 12

Tanja Kerner ist genervt. Ständig hängt ihre Tochter Jacqueline am Handy. Die 17-Jährige müsste eigentlich viel mehr für ihren Schulabschluss lernen - also zieht Tanja die Notbremse. Sie ändert den Vertrag bei Jacquelines Netzanbieter. Von nun an muss die Schülerin für Onlinedienste und Co. selbst in die Tasche greifen. Doch die Erziehungsmaßnahme hat böse Folge: Die 17-Jährige verschuldet sich nicht nur, sondern gerät in Lebensgefahr.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen