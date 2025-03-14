Hochstapler in der LiebesfalleJetzt kostenlos streamen
Mein dunkles Geheimnis
Folge 136: Hochstapler in der Liebesfalle
23 Min.Ab 12
Max von Hanken und Jennifer Ziebart sind frisch verliebt. Das junge Glück basiert allerdings auf einer großen Lüge. Max und Jennifer sind beide bettelarm - geben aber vor, aus reichem Hause zu kommen. Damit der Schwindel nicht auffliegt, gibt der arbeitlose Max seinen wohlhabenden Freund Tim als seinen Vater aus. Doch der väterliche Freund hat es selbst auf die attraktive Jennifer abgesehen.
