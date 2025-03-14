Mein dunkles Geheimnis
Folge 31: Mit Herz und Seele
23 Min.Ab 12
Die beliebte Verkäuferin Jutta (43) ist entsetzt, als sie wegen Diebstahls fristlos gekündigt wird. Der Grund: Jutta bedient sich regelmäßig am Müllcontainer des Supermarktes, um die noch nicht verdorbenen Lebensmittel der örtlichen Tafel zur Verfügung zu stellen. Mit Hilfe des Security-Mitarbeiters Günther (45) versucht Jutta herauszufinden, warum Supermarktleiter Hans Tort (52) so sehr an seinem Müll hängt. Was hat Hans Tort zu verbergen?
