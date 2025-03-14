Mein dunkles Geheimnis
Folge 39: Auswanderungsstopp
23 Min.Ab 12
Als Jürgen seinen Job verliert, beginnt es zwischen ihm und Gattin Monika zu kriseln. Der ständige Zoff zu Hause treibt die Frau in die Arme eines schnöseligen Arztes. Doch Monika beendet ihre Affäre, das Ehepaar versöhnt sich und Jürgen findet einen Job in Kanada. Das Glück scheint perfekt, der große Traum zum Greifen nah. Unmittelbar vor der Abreise nach Kanada bricht Jürgen urplötzlich zusammen. Er wurde vergiftet! Steckt Monikas Ex-Lover Robert dahinter?
