Mein dunkles Geheimnis

Ein Zwilling kommt selten allein

SAT.1Staffel 2Folge 42
Ein Zwilling kommt selten allein

Mein dunkles Geheimnis

Folge 42: Ein Zwilling kommt selten allein

23 Min.Ab 12

Die schüchterne Charlotte hat große Prüfungsangst, muss nun aber - bereits zum sechtsen Mal - die Führerscheinprüfung ablegen.Ihre Zwillingsschwester Julia hat die zündende Idee: Sie wird sich ans Steuer setzen und die Prüfung für Charlotte ablegen. Ein genialer Plan, finden die Schwestern, bis sich Julia in den Fahrprüfer Leon verliebt. Und damit fangen die Probleme der beiden erst richtig an ...

