Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Der Zappelphillip

SAT.1Staffel 2Folge 65
Der Zappelphillip

Der ZappelphillipJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 65: Der Zappelphillip

23 Min.Ab 12

Der an ADHS leidende Lukas verhält sich trotz seiner Medikamente auffällig und überfordert nicht nur seine alleinerziehende Mutter Viola, sondern auch seine ältere Schwester Sophia, die mitten in Klausuren steckt, sich aber um den Jungen kümmern muss. Als Viola erfährt, dass jemand Lukas' Medikamente entwendet hat, verdächtigt sie zunächst ihren Ex-Mann und dessen neue Freundin. Stecken die beiden wirklich hinter der Tat? Wer hat ein Interesse an den Medikamenten des Jungen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen