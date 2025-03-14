Mein dunkles Geheimnis
Folge 83: Die Scheinehe
23 Min.Ab 12
Jana und ihr ukrainischer Freund Victor wollen heiraten. Das verliebte Paar plant eine gemeinsame glückliche Zukunft in Deutschland. Doch plötzlich beginnt die Ausländerbehörde die Heiratsabsichten der beiden zu überprüfen. Ein anonymer Hinweisgeber verdächtigt das Paar, eine Scheinehe zu schließen! Will Janas Ex-Freund Ludwig das Glück der beiden zerstören?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick