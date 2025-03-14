Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Verliebt, verlobt, vergessen

SAT.1Staffel 2Folge 89
Verliebt, verlobt, vergessen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 89: Verliebt, verlobt, vergessen

23 Min.Ab 12

Als Thorsten nach einem Skiunfall aus einem mehrtätigen Koma erwacht, hat er deutliche Erinnerungslücken. Weder er noch seine Frau, die die ganze Zeit an seinem Bett gewacht hat, erinnern sich an den Unfall. Jasmin aber behauptet, seit einigen Wochen mit Thorsten verlobt zu sein. Während die beiden gemeinsam versuchen, die Erinnerungslücken zu füllen, wird Thorstens Schwester Marie zunehmend misstrauisch. Wer ist die mysteriöse Verlobte?

