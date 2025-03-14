Mein dunkles Geheimnis
Folge 90: Ihren Ausweis bitte!
23 Min.Ab 12
Paketzusteller Werner verliert seinen Führerschein und seinen Job. Er hat keine Ahnung, wie er seine hochschwangere Frau und bald eine kleine Familie durchbringen soll. Werners bester Freund Knut hat eine zündende Idee, wie sie schnell Geld beschaffen können. Die Männer verkleiden sich als Polizisten und kassieren von Verkehrssündern saftige Bußgelder ein. Wie lange wird das gut gehen?
