Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Ihren Ausweis bitte!

SAT.1Staffel 2Folge 90
Ihren Ausweis bitte!

Ihren Ausweis bitte!Jetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 90: Ihren Ausweis bitte!

23 Min.Ab 12

Paketzusteller Werner verliert seinen Führerschein und seinen Job. Er hat keine Ahnung, wie er seine hochschwangere Frau und bald eine kleine Familie durchbringen soll. Werners bester Freund Knut hat eine zündende Idee, wie sie schnell Geld beschaffen können. Die Männer verkleiden sich als Polizisten und kassieren von Verkehrssündern saftige Bußgelder ein. Wie lange wird das gut gehen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen