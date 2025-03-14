Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

SAT.1Staffel 3Folge 1
23 Min.Ab 12

Janine (38) ist überglücklich - sie und Lebensgefährte Tom (40) erwarten ihr erstes Kind. Da Tom zeugungsunfähig ist, entstand der Nachwuchs durch künstliche Befruchtung. Hier kommt der kürzlich von seiner Freundin abservierte Christian (38) ins Spiel: Er hat seinen Samen einst einer Kinderwunschklinik gespendet und würde zu gerne wissen, ob damit bereits ein Kind gezeugt wurde. Um genau das herauszufinden, lässt er nichts unversucht.

