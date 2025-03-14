Mein dunkles Geheimnis
Folge 1: Samenspender im Glück
23 Min.Ab 12
Janine (38) ist überglücklich - sie und Lebensgefährte Tom (40) erwarten ihr erstes Kind. Da Tom zeugungsunfähig ist, entstand der Nachwuchs durch künstliche Befruchtung. Hier kommt der kürzlich von seiner Freundin abservierte Christian (38) ins Spiel: Er hat seinen Samen einst einer Kinderwunschklinik gespendet und würde zu gerne wissen, ob damit bereits ein Kind gezeugt wurde. Um genau das herauszufinden, lässt er nichts unversucht.
