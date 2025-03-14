Mein dunkles Geheimnis
Folge 2: Zwergenaufstand
23 Min.Ab 12
Gerhard (52) und Uschi (47) sind stinksauer. Seit Wochen ist der Garten ihrer Wohnanlage verdreckt und zugemüllt. Die Schuld geben sie vor allem Lorenz, dem Teenie-Sohn der Nachbarn. Damit der Streit zwischen den beiden Parteien nicht eskaliert, erhalten beide zur Verschönerung des Gartens Geld von der Hausverwaltung. Doch bei der Neugestaltung der Beete gehen die Meinungen stark auseinander. Denn: Gerhard ist großer Gartenzwerg-Fan.
