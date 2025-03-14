Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 3
Folge 3: Blinde Liebe

23 Min.Ab 12

Immer wieder fällt Paula (30) auf die falschen Männer herein. Umso glücklicher ist sie, als sie den 33-jährigen Jonas über ein Datingportal kennenlernt. Sie ist sich sicher: Er ist ihre große Liebe. Sofort lässt sie ihn bei sich einziehen. Als Paulas Schwester Carola (32) das hört, ist sie fassungslos. Nutzt da wieder mal jemand ihre Schwester aus? Irgendetwas stimmt da doch nicht! Carola lässt nichts unversucht, die wahre Identität von Jonas herauszufinden.

