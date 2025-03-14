Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Eine neue Masche

SAT.1Staffel 3Folge 39
Eine neue Masche

Eine neue MascheJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 39: Eine neue Masche

23 Min.Ab 12

Rainer (44) führt mit seinen Kollegen Mario (43) und Andreas (45) ein Sportgeschäft, das sich auf Kampfsportarten spezialisiert hat. Image ist in dieser Branche alles. Rainers neue Leidenschaft passt jedoch leider so gar nicht zu dem harte-Kerle-Auftreten, das er während der Arbeit an den Tag legt. Deshalb versucht er alles, um sein Hobby vor seinen Kollegen geheim zu halten. Während seine Frau Manuela (38) sein Talent schätzt, ist Sohn Max (17) nicht allzu begeistert!

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen