Mein dunkles Geheimnis

Das peinliche Erbe

Staffel 3Folge 46
Das peinliche Erbe

Mein dunkles Geheimnis

Folge 46: Das peinliche Erbe

23 Min.Ab 12

Das Leben der unbescholtenen Gisela gerät total aus den Fugen: Überraschend stirbt ihre Schwester und hinterlässt ausgerechnet ihr einen Swingerclub! Ein Schock für die prüde Frührentnerin! Doch sie führt das anrüchige Etablissement weiter. Nur - wie kann sie verhindern, dass ihre Bridgefreundinnen Karin, Inge und Doris davon erfahren? Gerade als Gisela glaubt, ihr schlüpfriges Erbe im Griff zu haben, läuft alles aus dem Ruder ...

SAT.1
