Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Der Verwalter

SAT.1Staffel 3Folge 47
Der Verwalter

Der VerwalterJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 47: Der Verwalter

23 Min.Ab 12

Doro, Lena und Michaela genießen ihr WG-Leben in ihrer frisch renovierten und bezahlbaren Wohnung. Die jungen Frauen hatten mit ihrer Vermieterin abgemacht, dass sie die Wohnung renovieren und dafür eine moderate Miete zahlen. Dann wechselt das Haus den Besitzer und die Probleme fangen an. Zuerst bedroht eine saftige Mieterhöhung die Existenz der WG, dann nistet sich Ungeziefer ein. Der neue Hausverwalter bezichtigt die jungen Frauen, die Wohnung verwahrlosen zu lassen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen