Mein dunkles Geheimnis
Folge 53: Der Enkeltrick
23 Min.Ab 12
Die gutbetuchte Hannelore könnte mit ihren Freundinnen Anita, Renate und Brigitte das Leben im Seniorenheim in vollen Zügen genießen, wenn es da nicht einen wunden Punkt gäbe: Zu ihrem Sohn Thomas hat die Rentnerin keinen Kontakt und ihren Enkel Julian hat sie sogar noch nie gesehen. Plötzlich meldet sich ein 17-Jähriger, der behauptet, Hannelores Enkel zu sein, und bittet sie um viel Geld. Gegen den Rat ihrer Freundin Anita wirft Hannelore alle Vorsicht über Bord.
