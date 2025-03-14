Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Toni sucht Frau

SAT.1Staffel 3Folge 61
Toni sucht Frau

Mein dunkles Geheimnis

Folge 61: Toni sucht Frau

24 Min.Ab 12

Landwirt Toni könnte sich nur schweren Herzens von seinem Bauernhof trennen. Doch zum perfekten Glück fehlt ihm eine Frau. Um Hof und Landleben zu retten, macht der Bauer bei einer TV-Kuppelshow mit. Prompt verlieben sich Toni und eine der beiden Kandidatinnen. Doch mitten in den Dreharbeiten reist Dörte Hals über Kopf ab. Der verzweifelte Toni muss herausfinden, wer sein Lebensglück zerstören will.

SAT.1
