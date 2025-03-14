Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

SAT.1Staffel 3Folge 66
Folge 66: Der Astronaut

22 Min.Ab 12

Werbetexter Chris wacht eines Morgens auf einer Parkbank in einem Astronautenkostüm auf und hat nicht die leiseste Ahnung, was in der letzten Nacht geschehen ist. Er hat weder Handy, noch Schlüssel, noch Portemonnaie. So ist Chris gezwungen, als Astronaut verkleidet zu einer entscheidenden Präsentation in seiner Werbeagentur zu erscheinen und bekommt großen Ärger mit seinem Chef. Chris' Job steht auf dem Spiel. Er muss herausfinden, was in der letzten Nacht wirklich geschah.

