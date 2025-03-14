Mein dunkles Geheimnis
Folge 66: Der Astronaut
22 Min.Ab 12
Werbetexter Chris wacht eines Morgens auf einer Parkbank in einem Astronautenkostüm auf und hat nicht die leiseste Ahnung, was in der letzten Nacht geschehen ist. Er hat weder Handy, noch Schlüssel, noch Portemonnaie. So ist Chris gezwungen, als Astronaut verkleidet zu einer entscheidenden Präsentation in seiner Werbeagentur zu erscheinen und bekommt großen Ärger mit seinem Chef. Chris' Job steht auf dem Spiel. Er muss herausfinden, was in der letzten Nacht wirklich geschah.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick