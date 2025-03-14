Mein dunkles Geheimnis
Folge 100: Das Geisterhaus
22 Min.Ab 12
Für Heike und Andreas geht mit dem Einzug in ihr eigenes Haus mitten im Wald ein sehnlicher Wunsch in Erfüllung. Nur Tochter Manja kann sich so gar nicht mit dem Landleben anfreunden. Dann beginnt es in dem einsam gelegenen Haus zu spuken. Eigentlich glauben Heike und Andreas nicht an Gespenster, doch sie fühlen sich massiv bedroht. Jemand will sie offensichtlich in Angst und Schrecken versetzen. Die Geisterjagd beginnt!
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick