Mein dunkles Geheimnis
Folge 21: Armer Poet
22 Min.Ab 12
Friederike (35) und Markus (39) sind seit ein paar Monaten glücklich liiert. Alles könnte so schön sein - wäre Markus nur ein bisschen romantischer. Mit Hilfe eines Kollegen will Markus seiner Liebe den richtigen Ausdruck verleihen. Friederike findet wunderschöne Liebesbriefe. Doch dann muss sie feststellen, dass die romantischen Botschaften gar nicht aus Markus' Feder stammen. Diese Lüge lässt sie an der Liebe zweifeln. Kann sie ihm seine Unehrlichkeit verzeihen?
