Mein dunkles Geheimnis
Folge 65: Bannmeile
24 Min.Ab 12
Hanna (31) schwebt auf Wolke Sieben: Die Werbekauffrau ist seit einem Monat bis über beide Ohren verliebt und ist sich sicher, dass sie endlich Mister Right gefunden hat. Alles scheint perfekt mit Sonnyboy Timm (32). Doch dann verhält sich der Ladenbesitzer zunehmend sonderbar. Nicht nur um seine Wohnung macht Timm ein riesiges Geheimnis, nein - Hanna findet heraus, dass ihr der Traummann noch viel mehr verschweigt!
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick